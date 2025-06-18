Фанаты «МЮ» недовольны ростом цен на билеты. В MUST считают, что стоимость вырастет на 50%, и называют это «ударом под дых»

Болельщики «Манчестер Юнайтед» недовольны ростом цен на билеты.

Ранее «Юнайтед» представил новую систему категоризации билетов – впервые в истории клуба.

Согласно новой модели, цены будут повышены на самые востребованные матчи. По оценке Объединения болельщиков «Манчестер Юнайтед» (MUST), это приведет к росту стоимости билетов более чем на 50%.

Клуб объясняет изменения стремлением соответствовать ценовой политике других топ-команд АПЛ .

«После того как завершился прошлый сезон, можно было надеяться, что клуб пересмотрит планы по внедрению новой модели продаж, которая приведет к чудовищному росту цен для 20 тысяч болельщиков на каждом матче, покупающих билеты поштучно. Это настоящий удар под дых преданным фанатам «Манчестер Юнайтед ».

Когда клуб объявил о новой модели для членов клуба, мы призывали их сохранить текущие цены для большинства матчей, применяя высшую категорию только к ограниченному числу самых крупных игр, а также снизить цены на игры с меньшим спросом», – заявил представитель MUST.

В MUST также обвинили руководством клуба в отсутствии консультаций с болельщиками. В «Юнайтед» утверждают, что обсуждали изменения с Советом болельщиков (FAB) и даже скорректировали повышение цен после переговоров.

Источники сообщают, что в клубе считают повышение цен необходимым шагом для укрепления финансового положения и обеспечения конкурентоспособности команды на поле.

«Подобные решения только отталкивают преданных болельщиков и рискуют лишить целое поколение молодых фанатов возможности быть частью клуба», – добавил представитель MUST.

Сообщается, что с сезона-2025/26 домашние матчи «Юнайтед» в Премьер-лиге будут разделены на три категории: A, B и C.

Матчи против «Манчестер Сити», «Ливерпуля », «Арсенала », «Челси », «Тоттенхэма» и «Ньюкасла» отнесены к категории A. Цены на такие билеты составят от 59 до 97 фунтов.