Фанаты «МЮ» недовольны ростом цен на билеты. В MUST считают, что стоимость вырастет на 50%, и называют это «ударом под дых»
Ранее «Юнайтед» представил новую систему категоризации билетов – впервые в истории клуба.
Согласно новой модели, цены будут повышены на самые востребованные матчи. По оценке Объединения болельщиков «Манчестер Юнайтед» (MUST), это приведет к росту стоимости билетов более чем на 50%.
Клуб объясняет изменения стремлением соответствовать ценовой политике других топ-команд АПЛ.
«После того как завершился прошлый сезон, можно было надеяться, что клуб пересмотрит планы по внедрению новой модели продаж, которая приведет к чудовищному росту цен для 20 тысяч болельщиков на каждом матче, покупающих билеты поштучно. Это настоящий удар под дых преданным фанатам «Манчестер Юнайтед».
Когда клуб объявил о новой модели для членов клуба, мы призывали их сохранить текущие цены для большинства матчей, применяя высшую категорию только к ограниченному числу самых крупных игр, а также снизить цены на игры с меньшим спросом», – заявил представитель MUST.
В MUST также обвинили руководством клуба в отсутствии консультаций с болельщиками. В «Юнайтед» утверждают, что обсуждали изменения с Советом болельщиков (FAB) и даже скорректировали повышение цен после переговоров.
Источники сообщают, что в клубе считают повышение цен необходимым шагом для укрепления финансового положения и обеспечения конкурентоспособности команды на поле.
«Подобные решения только отталкивают преданных болельщиков и рискуют лишить целое поколение молодых фанатов возможности быть частью клуба», – добавил представитель MUST.
Сообщается, что с сезона-2025/26 домашние матчи «Юнайтед» в Премьер-лиге будут разделены на три категории: A, B и C.
Матчи против «Манчестер Сити», «Ливерпуля», «Арсенала», «Челси», «Тоттенхэма» и «Ньюкасла» отнесены к категории A. Цены на такие билеты составят от 59 до 97 фунтов.