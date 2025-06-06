«МЮ» уменьшил зарплатный фонд на 20 млн фунтов в третьем квартале финансового года – в том числе благодаря сокращению персонала. Чистый долг клуба – 650 млн долларов
Такие показатели в третьем квартале финансового года, по мнению клуба, помогут им вписаться в финансовый фэйр-плей и выделить бюджет на летние траты Рубена Аморима.
Сокращение расходов совладельцем сэром Джимом Рэтклиффом привело к тому, что более 250 сотрудников потеряли работу, за этим также последуют еще 200 увольнений. «Юнайтед» выплатил персоналу 71,2 млн фунтов за первые три месяца 2025 года, что меньше, чем 91 млн фунтов годом ранее.
На зарплаты «Юнайтед» также повлияли уход в аренду Маркуса Рэшфорда, одного из самых высокооплачиваемых игроков клуба, а также Антони и Тирелла Маласии. Кроме того, игрокам не выплачивались бонусы Лиги чемпионов, потому что команда играла в Лиге Европы.
Сейчас клуб считает, что попытки сократить расходы и создать более устойчивую финансовую структуру начинают приносить плоды и позволят инвестировать в команду.
Манкунианцы зафиксировали чистую прибыль в размере 0,7 млн фунтов за финансовый квартал – по сравнению с убытком в размере 66,2 млн фунтов за аналогичный период прошлого года – и операционный убыток в размере 2,7 млн фунтов, поскольку их коммерческий, игровой доходы и доход от трансляций выросли.
В клубе прогнозируют, что в следующем году доход составит около 670 млн вместо 660 млн фунтов за год.
Чистый долг «МЮ» остается неизменным и составляет около 650 млн долларов. Клуб также задолжал 212 млн фунтов по кредитной линии, в результате чего их общий долг превысил 700 млн фунтов.