«МЮ» уменьшил зарплатный фонд на 20 млн фунтов в третьем квартале финансового года – в том числе благодаря сокращению персонала. Чистый долг клуба – 650 млн долларов

«Манчестер Юнайтед» сократил фонд заработной платы на 20 млн фунтов.

Такие показатели в третьем квартале финансового года, по мнению клуба, помогут им вписаться в финансовый фэйр-плей и выделить бюджет на летние траты Рубена Аморима .

Сокращение расходов совладельцем сэром Джимом Рэтклиффом привело к тому, что более 250 сотрудников потеряли работу, за этим также последуют еще 200 увольнений. «Юнайтед » выплатил персоналу 71,2 млн фунтов за первые три месяца 2025 года, что меньше, чем 91 млн фунтов годом ранее.

На зарплаты «Юнайтед» также повлияли уход в аренду Маркуса Рэшфорда, одного из самых высокооплачиваемых игроков клуба, а также Антони и Тирелла Маласии . Кроме того, игрокам не выплачивались бонусы Лиги чемпионов, потому что команда играла в Лиге Европы.

Сейчас клуб считает, что попытки сократить расходы и создать более устойчивую финансовую структуру начинают приносить плоды и позволят инвестировать в команду.

Манкунианцы зафиксировали чистую прибыль в размере 0,7 млн ​​фунтов за финансовый квартал – по сравнению с убытком в размере 66,2 млн фунтов за аналогичный период прошлого года – и операционный убыток в размере 2,7 млн ​​фунтов, поскольку их коммерческий, игровой доходы и доход от трансляций выросли.

В клубе прогнозируют, что в следующем году доход составит около 670 млн вместо 660 млн фунтов за год.

Чистый долг «МЮ» остается неизменным и составляет около 650 млн долларов. Клуб также задолжал 212 млн фунтов по кредитной линии, в результате чего их общий долг превысил 700 млн фунтов.