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  • Энрике о шансах Дембеле на «Золотой мяч»: «Он лучший игрок сезона с отрывом. Он уникален, делает разницу. Наблюдать за его игрой – наслаждение для всех»
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Энрике о шансах Дембеле на «Золотой мяч»: «Он лучший игрок сезона с отрывом. Он уникален, делает разницу. Наблюдать за его игрой – наслаждение для всех»

Луис Энрике считает, что Усман Дембеле заслуживает «Золотого мяча».

Тренер «ПСЖ» высказался после победы над «Реалом» (4:0) в 1/2 финала клубного ЧМ.

«Думаю, он лучший игрок этого сезона с отрывом. Он заслуживает выиграть все. Он отдает все силы ради команды.

Хочу отметить, что это был первый матч [на турнире], в котором Дембеле вышел с первых минут. Он наш лучший игрок. Он уникален, меняет ход матча, делает разницу. Наблюдать за его игрой – наслаждение для всех», – сказал Энрике.

Дембеле забил и сделал ассист за 9 минут полуфинала КЧМ с «Реалом». У Усмана 36 (27+9) очков в 2025-м – больше всех в топ-5 лиг Европы

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
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