Дембеле забил и сделал ассист за 9 минут полуфинала КЧМ с «Реалом». У Усмана 36 (27+9) очков в 2025-м – больше всех в топ-5 лиг Европы

Усман Дембеле забил гол и сделал ассист за 9 минут матча с «Реалом».

«ПСЖ » и мадридцы играют (2:0, первый тайм) в полуфинале клубного чемпионата мира. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча .

Фабиан Руис открыл счет на 6-й минуте, забив с передачи Дембеле .

На 9-й минуте француз забил сам, обыграв голкипера «сливочных» Тибо Куртуа .

Всего на счету Усмана 27 голов и 9 результативных передач во всех матчах этого года за «ПСЖ». Он лучший игрок топ-5 лиг Европы по очкам в 2025-м. По 31 очку набрали полузащитник «Барселоны» Рафинья (17+14) и форвард «Реала» Килиан Мбаппе (30+1).

С полной статистикой 28-летнего игрока можно ознакомиться здесь .