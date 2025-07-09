Дембеле забил 41 гол в 94 матчах за «ПСЖ». В «Барселоне» было 40 в 185 играх
Результативность Усмана Дембеле в «ПСЖ» выше, чем в «Барселоне».
Вингер отметился голом в игре с «Реалом» на клубном чемпионате мира.
Это 41-й гол француза в составе парижской команды. Он проводит 94-й матч.
В предыдущем клубе, «Барселоне», Дембеле забил 40 голов в 185 играх.
Подробно со статистикой лучшего бомбардира «ПСЖ» можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Stats Foot
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