Дембеле забил 41 гол в 94 матчах за «ПСЖ». В «Барселоне» было 40 в 185 играх

Результативность Усмана Дембеле в «ПСЖ» выше, чем в «Барселоне».

Вингер отметился голом в игре с «Реалом » на клубном чемпионате мира.

Это 41-й гол француза в составе парижской команды. Он проводит 94-й матч.

В предыдущем клубе, «Барселоне», Дембеле забил 40 голов в 185 играх.

Подробно со статистикой лучшего бомбардира «ПСЖ » можно ознакомиться здесь .