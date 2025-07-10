«Смотреть на «ПСЖ» – это как смотреть на «Барсу» Пепа! Лучшего комплимента не найти». Каррагер про 4:0 с «Реалом» в полуфинале КЧМ

Джейми Каррагер сравнил нынешний «ПСЖ» с «Барселоной» Хосепа Гвардиолы.

Парижане под руководством Луиса Энрике разгромили «Реал » (4:0) в полуфинале клубного чемпионата мира.

«Смотреть на «ПСЖ » – это как смотреть на «Барселону» Пепа !

Не найду для них лучшего комплимента 👌🏻», – написал экс-защитник «Ливерпуля» в X по ходу матча.