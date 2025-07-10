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«ПСЖ» выиграл 10 из 11 последних матчей и проиграл «Ботафого». Общий счет – 33:4

«ПСЖ» выиграл больше 90% матчей за последние два месяца.

Команда Луиса Энрике разгромила «Реал» (4:0) в полуфинале клубного чемпионата мира.

У парижан теперь 10 побед в 11 последних играх – начиная с 7 мая. Единственное поражение на этом отрезке «ПСЖ» потерпел от «Ботафого» (0:1) на групповом этапе КЧМ. Общий счет за два месяца – 33:4.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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