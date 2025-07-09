Энрике о полуфинале КЧМ: «Реал» – самая успешная команда в мире. Я остаюсь сосьо «Барсы» – игра против мадридцев всегда мотивирует»

Луис Энрике назвал «Реал» самым успешным клубом в мире.

Сегодня «ПСЖ » встретится с мадридцами в полуфинале клубного чемпионата мира. Матч пройдет в 22:00 по московскому времени.

«Играть против «Реала» – удовольствие. Так всегда было, есть и будет, потому что это значит – играть против самой успешной команды в мире.

Вы знаете, что я куле, я остаюсь сосьо и болельщиком «Барсы», поэтому игра против «Реала » всегда мотивирует», – заявил главный тренер «ПСЖ».

Энрике перед полуфиналом клубного ЧМ: «Реал» сложно анализировать – тактически это новая команда. Хакими – один из лучших крайних защитников, которых я тренировал»