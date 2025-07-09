Энрике перед полуфиналом клубного ЧМ: «Реал» сложно анализировать – тактически это новая команда. Хакими – один из лучших крайних защитников, которых я тренировал»

Луис Энрике высказался перед матчем против «Реала».

9 июля «ПСЖ» и «Реал » встретятся в полуфинальном матче клубного чемпионата мира.

«Этот «Реал» сложно анализировать. Тактически это новая команда, и с этим связаны сложности.

Но все понимают, что у них есть индивидуально сильные футболисты. Думаю, Хаби Алонсо хочет построить отличную команду.

Это особенный матч. Игра против «Реала» означает, что мы хорошо идем на этом турнире. Будет весело. Мы очень мотивированы.

Ашраф Хакими – несомненно, один из лучших крайних защитников, которых я тренировал. Нуну Мендеш на левом фланге также показывает игру мирового уровня», – сказал главный тренер «ПСЖ » Луис Энрике .