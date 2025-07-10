Алонсо про 0:4 от «ПСЖ»: «Их проект строится два года, а мы только начинаем. Больно, но это сигнал о том, сколько работы «Реалу» предстоит»

Хаби Алонсо хочет, чтобы «Реал» извлек урок из поражения от «ПСЖ» (0:4).

«Начало матча сильно повлияло на ход игры, все пошло наперекосяк уже к 10-й минуте. «ПСЖ » – это проект, который строится два года, а мы только начинаем. Это сигнал о том, сколько работы нам еще предстоит, и, конечно, это больно.

Два ранних гола оказывают большое давление, ты оказываешься в роли догоняющего. Мы знали, что нельзя слишком сильно раскрываться, потому что соперник хорош. Нам многое предстоит проанализировать, многое вынести из этого поражения.

Сегодняшний матч полезен для понимания, сколько нам еще нужно улучшать. Мы только начинаем, у нас три недели в соревновательном режиме без тренировок, и теперь мы знаем, где находимся, видим, где хотим быть, и будем к этому готовиться. Через четыре недели мы вернемся», – сказал главный тренер «Реала » в эфире DAZN.