Леау нравится Лапорте, а Мендеш обсуждал с «Барсой» трансфер вингера «Милана». Переговоры могут продвинуться в августе (Diario Sport)
Как сообщает Diario Sport, вингер «Милана» высоко ценится президентом каталонцев Жоаном Лапортой.
Кроме того, агент Жорже Мендеш имеет влияние на игрока, хотя и не представляет его интересы, а также большое влияние в «Милане». Мендеш обсуждал трансфер Леау с сине-гранатовыми, но пока никаких действий предпринято не было.
Однако неудачи «Барсы» с приоритетными вариантами в лице Нико Уильямса и Луиса Диаса могут способствовать подписанию португальца в августе.
Прошлым летом «блауграна» уже обращалась в «Милан» по португальцу в последние дни трансферного окна, но сделка оказалась невозможной. Теперь «Барсе» сообщили об условиях, но пока переговоры не продвинулись дальше, так как каталонцы ждут развития событий с другими сделками.
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