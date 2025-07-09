Леау нравится Лапорте, а Мендеш обсуждал с «Барсой» трансфер вингера «Милана». Переговоры могут продвинуться в августе (Diario Sport)

В «Барселоне» обсуждали трансфер Рафаэла Леау.

Как сообщает Diario Sport, вингер «Милана » высоко ценится президентом каталонцев Жоаном Лапортой .

Кроме того, агент Жорже Мендеш имеет влияние на игрока, хотя и не представляет его интересы, а также большое влияние в «Милане». Мендеш обсуждал трансфер Леау с сине-гранатовыми, но пока никаких действий предпринято не было.

Однако неудачи «Барсы» с приоритетными вариантами в лице Нико Уильямса и Луиса Диаса могут способствовать подписанию португальца в августе.

Прошлым летом «блауграна» уже обращалась в «Милан» по португальцу в последние дни трансферного окна, но сделка оказалась невозможной. Теперь «Барсе» сообщили об условиях, но пока переговоры не продвинулись дальше, так как каталонцы ждут развития событий с другими сделками.

«Милан» может отпустить Леау за 85 млн евро. В клубе ожидают предложения «Баварии» или «Барсы»