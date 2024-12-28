Флик и Деку сомневаются в необходимости трансфера Леау из-за поведения игрока. Лапорта выступает за подписание вингера «Милана»

В «Барселоне» нет единого мнения о трансфере Рафаэла Леау.

Одной из целей каталонского клуба на летнее трансферное окно является приобретение вингера – Ханс-Дитер Флик хочет видеть на этой позиции топ-игрока. Ансу Фати , вероятно, покинет «блауграну», пишет Marca.

С прошлого лета «Барса» проявляет интерес к Нико Уильямсу и Рафаэлу Леау . Президент клуба Жоан Лапорта всегда поддерживал идею о подписании игрока «Милана ». У функционера прекрасные отношения с Жорже Мендешем, который не является агентом Леау, но может выступить посредником в сделке.

Ситуацию усложняет высокая трансферная стоимость футболиста. Кроме того, главный тренер Ханс-Дитер Флик и спортивный директор Деку сомневаются в целесообразности этого трансфера – они считают Рафаэла хорошим игроком, но осознают, что португалец часто ведет себя не лучшим образом, конфликтуя с тренером. Все это в «Барселоне» принимают во внимание.

Решение о том, кто должен стать новичком каталонской команды, еще не принято. Оно будет во многом зависеть от финансовой ситуации в «блаугране».