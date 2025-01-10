Лапорта хочет купить Леау, но у тренеров «Барселоны» есть вопросы к работе Рафаэла в защите и умению играть против организованной обороны. «Милан» запросит не менее 90 млн евро

В «Барселоне» есть разногласия по поводу Рафаэла Леау.

Diario Sport утверждает, что вингер «Милана» очень нравится президенту «блауграны» Жоану Лапорте , однако тренерский штаб считает, что другие футболисты могли бы принести команде больше пользы.

В клубе обсуждают то, что португалец не славится своей работой в обороне. Ламин Ямаль , выступающий на правом фланге атаки, тоже не слишком полезен, когда нужно отзащищаться, и тренеры считают, что использование двух футболистов схожего профиля на краях может пагубно сказаться на игре команды.

Также в «Барселоне» отмечают сложности, возникающие у Леау в тех случаях, когда приходится играть против плотной и организованной обороны.

Подчеркивается, что на данный момент игрок «Милана » может оказаться на первом месте в списке целей только в том случае, если на этом будет настаивать Лапорта. К тому же договориться с «россонери» будет непросто, поскольку они запросят не менее 90 млн евро.