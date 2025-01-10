Лапорта хочет купить Леау, но у тренеров «Барселоны» есть вопросы к работе Рафаэла в защите и умению играть против организованной обороны. «Милан» запросит не менее 90 млн евро
Diario Sport утверждает, что вингер «Милана» очень нравится президенту «блауграны» Жоану Лапорте, однако тренерский штаб считает, что другие футболисты могли бы принести команде больше пользы.
В клубе обсуждают то, что португалец не славится своей работой в обороне. Ламин Ямаль, выступающий на правом фланге атаки, тоже не слишком полезен, когда нужно отзащищаться, и тренеры считают, что использование двух футболистов схожего профиля на краях может пагубно сказаться на игре команды.
Также в «Барселоне» отмечают сложности, возникающие у Леау в тех случаях, когда приходится играть против плотной и организованной обороны.
Подчеркивается, что на данный момент игрок «Милана» может оказаться на первом месте в списке целей только в том случае, если на этом будет настаивать Лапорта. К тому же договориться с «россонери» будет непросто, поскольку они запросят не менее 90 млн евро.
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