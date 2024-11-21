Леау и Дэвид выразили желание перейти в «Барселону». Каталонцы видят в вингере «Милана» потенциальную звезду (Mundo Deportivo)

Рафаэл Леау и Джонатан Дэвид хотят перейти в «Барселону».

Как сообщает Mundo Deportivo, вингер «Милана » и нападающий «Лилля » дали понять каталонцам, что желают присоединиться к испанскому клубу.

Также отмечается, что «Барселона » положительно оценивает и одного, и другого футболиста, но особенно португальца, в котором каталонцы видят потенциальную звезду.

Окружение Леау признает трудности в отношениях игрока с главным тренером «Милана» Паулу Фонсекой, поэтому футболист хотел бы перейти в клуб, где сможет выигрывать титулы. Кроме того, португалец считает, что ему пора сменить обстановку.

В случае с Дэвидом внутри каталонского клуба нет единого мнения, как с Леау, но при этом «Барселона» признает умение форварда забивать и отмечает его статистику. В отношении футболиста ведется тщательный мониторинг.