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Леау и Дэвид выразили желание перейти в «Барселону». Каталонцы видят в вингере «Милана» потенциальную звезду (Mundo Deportivo)

Рафаэл Леау и Джонатан Дэвид хотят перейти в «Барселону».

Как сообщает Mundo Deportivo, вингер «Милана» и нападающий «Лилля» дали понять каталонцам, что желают присоединиться к испанскому клубу.

Также отмечается, что «Барселона» положительно оценивает и одного, и другого футболиста, но особенно португальца, в котором каталонцы видят потенциальную звезду.

Окружение Леау признает трудности в отношениях игрока с главным тренером «Милана» Паулу Фонсекой, поэтому футболист хотел бы перейти в клуб, где сможет выигрывать титулы. Кроме того, португалец считает, что ему пора сменить обстановку.

В случае с Дэвидом внутри каталонского клуба нет единого мнения, как с Леау, но при этом «Барселона» признает умение форварда забивать и отмечает его статистику. В отношении футболиста ведется тщательный мониторинг.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Mundo Deportivo
logoДжонатан Дэвид
logoРафаэл Леау
logoБарселона
logoЛилль
logoлига 1 Франция
возможные трансферы
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