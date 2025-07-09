«Милан» может отпустить Леау за 85 млн евро. В клубе ожидают предложения «Баварии» или «Барсы»

«Милан» ожидает предложения «Баварии» по Рафаэлу Леау.

Об этом сообщил журналист Джанлука Ди Марцио, отвечая на вопрос о возможной замене травмированного Джамала Мусиалы .

– Учитывая, что Мусиала выбыл на 4-5 месяцев, есть ли неожиданный кандидат, на которого «Бавария» может теперь нацелиться? Кто бы это мог быть?

– Еще до травмы Мусиалы им нужен был другой атакующий игрок. Это мог бы быть Леау, но они пока не делали по нему предложения.

Поскольку Мусиала травмирован, думаю, они попытаются заполучить игрока, похожего на него. Не знаю, будет ли это Леау , но «Милан» ждет «Баварию». Они думают, что «Бавария» придет. «Милан » не хочет его продавать, но они полагают, что обратятся «Бавария » или «Барселона ».

Думаю, Леау может стать трансферной целью. Не уверен, что «Милан» его отпустит, но если они предложат 85 млн евро, все возможно, – сказал Ди Марцио.