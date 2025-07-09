Де ла Фуэнте о Гонсало в сборной: «Сначала нужно немного послужить в армии, как говорят в моем городе. Надеюсь, в нашем будущем будет много Гонсало, Хейсенов или Ямалей»

Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос о вызове Гансало Гарсии в сборную Испании.

21-летний форвард «Реала » забил 4 гола на клубном чемпионате мира и стал одним из лидеров турнира в гонке бомбардиров.

«Он зарабатывает право играть в сборной в будущем, но главное – не торопиться и не горячиться. Речь идет о краткосрочных моментах. Он не сыграл ни секунды в Ла Лиге .

Как говорят в моем городе, сначала нужно немного послужить в армии, чтобы заслужить возможность и право занимать позиции игроков топ-уровня.

Надеюсь, что будет еще много Гонсало , Хейсенов или Ямалей, которые обеспечат наше будущее и настоящее», – заявил главный тренер сборной Испании.