Де ла Фуэнте о Гонсало в сборной: «Сначала нужно немного послужить в армии, как говорят в моем городе. Надеюсь, в нашем будущем будет много Гонсало, Хейсенов или Ямалей»
Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос о вызове Гансало Гарсии в сборную Испании.
21-летний форвард «Реала» забил 4 гола на клубном чемпионате мира и стал одним из лидеров турнира в гонке бомбардиров.
«Он зарабатывает право играть в сборной в будущем, но главное – не торопиться и не горячиться. Речь идет о краткосрочных моментах. Он не сыграл ни секунды в Ла Лиге.
Как говорят в моем городе, сначала нужно немного послужить в армии, чтобы заслужить возможность и право занимать позиции игроков топ-уровня.
Надеюсь, что будет еще много Гонсало, Хейсенов или Ямалей, которые обеспечат наше будущее и настоящее», – заявил главный тренер сборной Испании.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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