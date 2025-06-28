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Де ла Фуэнте о «Золотом мяче»: «Хотел бы победы испанского футболиста, Педри и Ямаль очень хороши. Мы должны поддерживать Ламина – он огромный талант»

Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос о претендентах на «Золотой мяч».

Главный тренер сборной Испании высказался о том, что на выигрыш в номинации претендуют испанцы Педри и Ламин Ямаль.

«Я хотел бы, чтобы выиграл испанский футболист. Они оба очень хороши. Испытываю к ним особую привязанность, поскольку оба дебютировали при мне: Ламин в основной сборной, Педри – в команде U-21.

Ламину все еще 17 лет, он продолжает находиться в процессе развития. Мы должны понимать, что у него будут взлеты и падения, и в эти не самые лучшие моменты мы не должны быть жестоки к нему.

Мы должны поощрять его и поддерживать, потому что он огромный талант. Нам повезло, что он с нами», – сказал Луис де ла Фуэнте.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
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