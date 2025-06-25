Де ла Фуэнте о критике Ямаля: «Люди будто на Марсе живут. Он особенный игрок, мы должны оберегать его. Мы окажем Ламину медвежью услугу, если будем просто льстить ему»

Луис де ла Фуэнте считает, что Ламина Ямаля нужно защищать.

«Конечно, мы должны оберегать его. Мы все видим, что он особенный игрок, но на все требуется время. Он очень четко это понимает, он сосредоточен, и я думаю, что он очень зрелый для своего возраста. Он знает, что делает. Мы окажем ему медвежью услугу, если будем просто льстить ему».

О критике игрока

«Я слышал, что Ламину не хватает голов, боже мой... Я сказал, что эти люди будто на Марсе живут», – сказал главный тренер сборной Испании .