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  • Ловчев о драке Смолова: «Да мы бы все двинули на его месте. Ты извиняешься, а тебе вдогонку летит «урод» или что‑то еще. Когда его на деньги начали раскручивать, стало понятно, кто есть кто»
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Ловчев о драке Смолова: «Да мы бы все двинули на его месте. Ты извиняешься, а тебе вдогонку летит «урод» или что‑то еще. Когда его на деньги начали раскручивать, стало понятно, кто есть кто»

Евгений Ловчев считает, что Федора Смолова спровоцировали на драку.

Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. 

– У Смолова никогда прежде не было подобных эпизодов. Он нормальный человек.

Я вижу, как это происходило. Подошел Федор, начал что‑то объяснять, извиняться. И когда он отворачивается, вдогонку ему что‑то идет. Что – это другой вопрос. Никто об этом не говорит почему‑то.

Да, он плохо поступил. Это плохо для футбола. Когда Кокорин и Мамаев сделали то, что сделали, Юрий Павлович Семин, великий футбольный человек, сказал следующее: «Вы опозорили футбол». И здесь то же самое.

Но здесь была провокация. Он не сдержался. Он сам говорит, что не прав. Что обсуждать‑то? Да мы бы все двинули на его месте. Мы все не идеальные люди. Ты извиняешься, а тебе вдогонку летит «урод» или что‑то еще. И я бы то же самое… взял бы и двинул. А когда выясняется, что его еще на деньги начали раскручивать, становится понятно, кто есть кто.

Плохой пример вы подаете. Двинули, а потом сели бы, как Кокорин и Мамаев.

– Я в своей жизни дрался только на футбольном поле. Я никогда не дрался в жизни, никогда женщин не бил, – заявил бывший полузащитник «Спартака». 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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logoМатч ТВ
происшествия
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