Бывший тесть Кокорина организовал встречу Смолова с одним из пострадавших в драке в «Кофемании», на которой обсуждалась компенсация за нераспространение видео (Sport Baza)

Бывший тесть Александра Кокорина фигурирует в деле о шантаже Федора Смолова.

Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара » и сборной России, произошедшей в мае в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Сообщалось, что в середине июня знакомым Смолова стали присылать видео с просьбой передать его футболисту, угрожая опубликовать ролик в сети. Сначала неизвестные требовали 1 млн рублей, затем 3 млн. В итоге вымогатели увеличили сумму до 20 млн.

Как передает News.ru со ссылкой на телеграм-канал Sport Baza, Руслан Валитов, отец бывшей супруги Кокорина, организовал встречу Смолова с одним из пострадавших, на которой обсуждалась возможная денежная компенсация в обмен на нераспространение видео.

Незадолго до встречи Смолову позвонил адвокат второго пострадавшего и сообщил, что у его подзащитного якобы сломана челюсть. Юрист заявил, что если компенсация не будет выплачена, в отношении футболиста могут возбудить дело по статьям о хулиганстве и массовых беспорядках, а видео с его участием попадет в сеть. В ответ Смолов через нотариуса передал 1 млн рублей.

Сообщается, что Валитов предложил Смолову встретиться, после того, как ролик стали рассылать знакомым футболиста, несмотря на выплату денег. На встрече Смолову снова дали понять, что за дополнительную выплату видео не попадет в интернет, а также пообещали поддержку в контактах с правоохранителями. Однако футболист отказался, после чего видео появилось в открытом доступе.