  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Депутат Свищев: «РФС должен занять активную позицию и навести порядок в судействе. Нужно контролировать финансовое положение клубов и не допускать такое количество скандалов»
8

Депутат Свищев: «РФС должен занять активную позицию и навести порядок в судействе. Нужно контролировать финансовое положение клубов и не допускать такое количество скандалов»

Дмитрий Свищев призвал РФС навести порядок в судействе.

Ранее стало известно о задержании судьи Богдана Головко, работавшего на матчах первой лиги. Головко подозревается в том, что сознательно совершил ошибку в пользу «Торпедо» во время матча 34-го тура Мелбет Первой лиги против «КАМАЗа» (1:1) 24 мая. Москвичам в этом матче нужно было не проиграть, чтобы напрямую выйти в Мир РПЛ.

В отношении совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей клуба подозревают в попытке подкупить судью Максима Перезву за принятие решений в пользу «Торпедо».

«Мы видим сейчас огромное количество скандалов: аресты, подкупы судей, дисквалификации, не футбольные истории. Это ситуация, которая не может нас радовать. Вокруг спорта не должно быть такого.

РФС должен занять активную позицию и навести порядок в судействе. Нужно контролировать финансовое положение клубов и не допускать такое количество скандалов», – сказал депутат Государственной думы РФ. 

Кто выйдет в финал клубного ЧМ: «Реал» или «ПСЖ»?6030 голосов
Реал МадридРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДмитрий Свищев
logoСпорт-Экспресс
logoРФС
logoПервая лига
logoТорпедо
Государственная дума
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Депутат Свищев о драке Смолова: «Не рядовой спортсмен, а один из самых популярных, лидер общественного мнения. Обидно, что оказался замешан в полукриминальной истории»
26вчера, 12:40
Депутат Свищев о наказании для Смолова: «Отделается штрафом, вероятно, если не было тяжелых последствий. Стульями никто не кидался, крови не было»
36вчера, 11:20
Депутат Свищев о запрете Овечкину давать интервью в России: «Не надо искать политической подоплеки, если причина в том, что НХЛ снимает фильм. Александр – бренд мирового масштаба»
87 июля, 15:29
Главные новости
ЧМ-2026 станет самым вредным для окружающей среды в истории. Загрязнение будет эквивалентно годовой эксплуатации 6,5 млн автомобилей, подсчитали экологи (Independent)
1820 минут назад
Минимум три арбитра матча «Сочи» – «Торпедо» отстранены от судейства и не вызваны на сбор: Любимов, Аверьянов и задержанный Головко. Главного судью не отстранили (Sport Baza)
1237 минут назадВидео
RFEF сомневается по поводу переноса матча «Реала» в 1-м туре Ла Лиги и хочет дождаться результата игры с «ПСЖ» в полуфинале КЧМ (Cadena SER)
852 минуты назад
«Сосьедад» о Захаряне: «У Арсена нет травмы, врачи ее исключили. Он будет работать индивидуально, пока боль не пройдет»
51сегодня, 11:16
У «Реала» лучшая посещаемость на КЧМ – 67 247 человек на матче в среднем
9сегодня, 11:08
Сальгадо об условиях на клубном ЧМ: «Мы играли в ЛЧ при минус 16 – нельзя все время играть там, где климат и время всех устраивают. Все заслуживают права выступить на таком турнире»
12сегодня, 11:05
«ПСЖ» и «Реал» в полуфинале КЧМ! Ставьте на игру с бонусом 100 000 рублей от БЕТСИТИ!
сегодня, 11:00Реклама
Абена об РПЛ: «Многие недооценивают ее уровень. Россия заслуживает возвращения в международные турниры, особенно «Спартак» должен ее представлять»
18сегодня, 10:53
«Торпедо» распустят в случае исключения из РПЛ, заявил адвокат владельца клуба
128сегодня, 10:25
Кайседо травмировал голеностоп в конце 2-го тайма матча с «Флуминенсе», сообщил Мареска: «Мойсес думал, что сможет продолжить, но почувствовал боль»
3сегодня, 10:09
Ко всем новостям
Последние новости
«Спортинг» требует  за Дьокереша 70 млн евро фиксированной суммы, «Арсенал» предлагает 65+15 млн. Переговоры зашли в тупик, трансфер может сорваться (Record)
3 минуты назад
Ла Лига не видит оснований для переноса матча «Реала» в 1-м туре Ла Лиги
25 минут назад
Валерий Масалитин: «Надо ужесточать лимит до 3-4 легионеров в старте. А в команде пусть их хоть десяток будет. Нельзя, чтобы средний иностранец преграждал путь молодому россиянину»
923 минуты назад
«Тоттенхэм» не получал официального предложения от «Атлетико» по Ромеро. Клуб не настроен продавать защитника, его считают ключевым игроком
454 минуты назад
«Бавария» готова заплатить за Диаса не более 60 млн евро плюс бонусы. Переговоры с «Ливерпулем» пока приостановлены на фоне гибели Жоты
5сегодня, 11:25
Ле Норман поднялся на Фудзияму. Высота вулкана – 3776 м
2сегодня, 10:44Фото
Нету посвятил Жоте выход «Челси» в финал клубного ЧМ: «Это для Диогу и его семьи. Надеюсь, получится выиграть турнир для него»
4сегодня, 10:44
Гасилин о драке Смолова: «Федор – образованный, воспитанный, умный и эрудированный человек. Его очень жестко спровоцировали, уверен, что он жалеет. Драка «Локомотива» и ЦСКА в ЮФЛ намного хуже»
18сегодня, 10:19
Перенесший рецидив рака в феврале хавбек «Лас-Пальмаса» Родригес успешно прошел медосмотр и тренируется уже две недели
1сегодня, 10:01
«Динамо» отдало Лепского в аренду «Крыльям Советов» на сезон с правом выкупа
5сегодня, 09:54