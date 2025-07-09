Депутат Свищев: «РФС должен занять активную позицию и навести порядок в судействе. Нужно контролировать финансовое положение клубов и не допускать такое количество скандалов»

Дмитрий Свищев призвал РФС навести порядок в судействе.

Ранее стало известно о задержании судьи Богдана Головко, работавшего на матчах первой лиги. Головко подозревается в том, что сознательно совершил ошибку в пользу «Торпедо» во время матча 34-го тура Мелбет Первой лиги против «КАМАЗа» (1:1) 24 мая. Москвичам в этом матче нужно было не проиграть, чтобы напрямую выйти в Мир РПЛ .

В отношении совладельца «Торпедо » Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей клуба подозревают в попытке подкупить судью Максима Перезву за принятие решений в пользу «Торпедо».

«Мы видим сейчас огромное количество скандалов: аресты, подкупы судей, дисквалификации, не футбольные истории. Это ситуация, которая не может нас радовать. Вокруг спорта не должно быть такого.

РФС должен занять активную позицию и навести порядок в судействе. Нужно контролировать финансовое положение клубов и не допускать такое количество скандалов», – сказал депутат Государственной думы РФ.