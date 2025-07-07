Депутат Свищев о запрете Овечкину давать интервью в России: «Не надо искать политической подоплеки, если причина в том, что НХЛ снимает фильм. Александр – бренд мирового масштаба»

Дмитрий Свищев оценил запрет НХЛ на интервью Александра Овечкина в России.

Ранее появилась информация , что лига снимает фильм о капитане «Вашингтона ». По этой причине он не сможет давать эксклюзивные интервью этим летом.

«Вполне себе нормальная история, не вижу здесь никакой политической подоплеки, если действительно вопрос только в том, что НХЛ снимает фильм об Овечкине и есть определенные ограничения по даче интервью. Наверное, это обусловлено условиями контракта.

Здесь не надо искать какую‑то политическую составляющую. Бывают ограничения, требования режиссерской группы, сценаристов, контрактодержателей. Люди хотят, чтобы их фильм и интервью были уникальными и эксклюзивными. Ничего необычного и удивительного нет.

Но если здесь нет никакой политики, а только бизнес, как говорится. Если это политическая история, которая прикрывается этими причинами, то это уже другое.

Если это причина и повод, чтобы ограничить выступления Александра, он достаточно медийный и активный человек, доступный для прессы и СМИ, то, может быть, они не хотят, чтобы его активность в жизни датировалась Россией.

Овечкин – это уже не просто спортсмен, это бренд мирового масштаба. Поэтому он ценен не только для россиян, его поклонников и российского спорта», – заявил депутат Госдумы.