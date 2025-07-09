  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Еще один клуб и несколько арбитров подозреваются во влиянии на результаты матчей в России («СЭ»)
70

Еще один клуб и несколько арбитров подозреваются во влиянии на результаты матчей в России («СЭ»)

Один клуб и несколько судей подозреваются во влиянии на результаты матчей.

Ранее стало известно о задержании судьи Богдана Головко, работавшего на матчах первой лиги. Головко подозревается в том, что сознательно совершил ошибку в пользу «Торпедо» во время матча 34-го тура Мелбет Первой лиги против «КАМАЗа» (1:1) 24 мая. Москвичам в этом матче нужно было не проиграть, чтобы напрямую выйти в Мир РПЛ.

По информации «Спорт-Экспресса», еще один клуб и несколько арбитров подозреваются в неправомерном влиянии на результаты матчей в российском футболе.
 
В отношении совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей клуба подозревают в попытке подкупить судью Максима Перезву за принятие решений в пользу «Торпедо».

Спецкомиссия РФС завершила проверку по делу о «Торпедо» и попытке подкупа судьи – клуб нарушил регламент. КДК может принять решение о наказании на этой неделе («РБ Спорт»)

Кто выйдет в финал клубного ЧМ: «Реал» или «ПСЖ»?5294 голоса
Реал МадридРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
договорные матчи
logoПервая лига
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
logoТорпедо
Максим Перезва
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
КДК РФС рассмотрит дело о «Торпедо» и попытке подкупа судьи 10 июля
11вчера, 19:22
Спецкомиссия РФС завершила проверку по делу о «Торпедо» и попытке подкупа судьи – клуб нарушил регламент. КДК может принять решение о наказании на этой неделе («РБ Спорт»)
76вчера, 15:28
Генсек РФС о том, кто займет место «Торпедо» в РПЛ в случае исключения: «Не знаю. Тут ситуация противозаконна. Исполком получит позицию лиг, что-то решим»
294 июля, 12:39
Главные новости
Ямаль купил золотую цепь с бриллиантами и инициалами LY за 400 тысяч долларов
76 минут назадФото
Палата общин Великобритании одобрила создание футбольного регулятора для клубов АПЛ и EFL. За законопроект проголосовали 415 депутатов, против – 98
211 минут назад
Спортс’’ Кэмп 2025 уже начался! Три направления: Editorial, Digital и Product – ждем ваших заявок!
14 минут назадВакансия
Абена рад, что «Зенит» не стал чемпионом: «Игроки «Спартака», друзья из других команд, все на это надеялись. Я в это тоже поверил. Но какой же у вас крутой чемпионат и классные команды!»
2328 минут назад
Промес мог вернуться в «Дубай» или перейти в клуб из Латвии в случае освобождения из-под стражи, заявил адвокат футболиста. Квинси хочет играть, чтобы содержать троих детей
4040 минут назад
Энрике о Доннарумме и травме Мусиалы: «У Джиджо не было злого умысла, все знают, какой он добрый. Повреждения – часть футбола, желаем Джамалу скорейшего выздоровления»
2сегодня, 08:13
«Я+ты=❤️» на футболке в Суперкубке? Это реально
сегодня, 07:00Спецпроект
21-летний Обрадор перейдет в «Бенфику». «Реал» включил защитника в сделку по трансферу Каррераса
20сегодня, 06:58
Абена о «Спартаке»: «Переход оказался небольшим разочарованием. Станкович первым позвонил, сказал: «Миенти, все будет великолепно». Поступки говорят громче»
55сегодня, 06:30
Клубный ЧМ. 1/2 финала. «Реал» встретится с «ПСЖ», «Челси» победил «Флуминенсе»
292сегодня, 06:15
Ко всем новостям
Последние новости
Гюсто о 2:0 с «Флуминенсе»: «Было трудно дышать, играть в таких условиях тяжело. Это касается всех команд – главное, что «Челси» выполнил свою задачу»
28 минут назад
Товарищеские матчи. «Зенит» сыграет со «Сьоном», «Ростов» против «Динамо» Махачкала, «Сочи» – «Пари НН»
139 минут назад
Пономарев против исключения «Торпедо» из РПЛ: «Зачем ребят наказывать? Они даже не в курсе были, может. Судью могли купить – надо его взять и руководство смотреть»
9сегодня, 07:57
Глава ФНЛ о владельцах клубов: «Самая надежная форма владения – когда есть доля и государства, и частного инвестора. Сейчас опасение вызывает судьба почти всех команд»
7сегодня, 07:45
Жоао Педро набрал 10 очков за 2 гола «Флуминенсе». Форвард дебютировал за «Челси» в плей-офф КЧМ
сегодня, 07:37Фэнтези
Абена о Промесе: «Его сердце до сих пор принадлежит «Спартаку»! Встретились лично в Дубае, было здорово. Желаю ему бороться до конца и верить в хороший конец этой истории»
9сегодня, 07:33
Энрике перед полуфиналом клубного ЧМ: «Реал» сложно анализировать – тактически это новая команда. Хакими – один из лучших крайних защитников, которых я тренировал»
2сегодня, 06:30
«ПСЖ» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
9сегодня, 06:20
Орещук про РПЛ: «Ужесточение лимита не сделает наш футбол лучше. Если везем легионеров, они должен быть на голову сильнее наших. Нужно ужесточать параметры иностранцев»
16сегодня, 05:55
Рэшфорд вернулся в расположение «МЮ» и тренировался индивидуально
18сегодня, 05:15