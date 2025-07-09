Еще один клуб и несколько арбитров подозреваются во влиянии на результаты матчей в России («СЭ»)

Один клуб и несколько судей подозреваются во влиянии на результаты матчей.

Ранее стало известно о задержании судьи Богдана Головко, работавшего на матчах первой лиги. Головко подозревается в том, что сознательно совершил ошибку в пользу «Торпедо» во время матча 34-го тура Мелбет Первой лиги против «КАМАЗа» (1:1) 24 мая. Москвичам в этом матче нужно было не проиграть, чтобы напрямую выйти в Мир РПЛ .

По информации «Спорт-Экспресса», еще один клуб и несколько арбитров подозреваются в неправомерном влиянии на результаты матчей в российском футболе.



В отношении совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей клуба подозревают в попытке подкупить судью Максима Перезву за принятие решений в пользу «Торпедо ».

Спецкомиссия РФС завершила проверку по делу о «Торпедо» и попытке подкупа судьи – клуб нарушил регламент. КДК может принять решение о наказании на этой неделе («РБ Спорт»)