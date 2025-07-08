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КДК РФС рассмотрит дело о «Торпедо» и попытке подкупа судьи 10 июля

Релешние по делу «Торпедо» станет известно 10 июля.

«В четверг, 10 июля, состоится заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС в отношении футбольного клуба «Торпедо-Москва» г. Москва и официальных лиц клуба. Начало – в 11:00. Решение комитета будет опубликовано после завершения заседания», – говорится в сообщении РФС.

Ранее стало известно, что в отношении совладельца черно-белых Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке подкупить судью Максима Перезву за принятие решений в пользу «Торпедо».

По итогам сезона‑2024/25 автозаводцы заняли 2-е место в Первой лиге и напрямую вышли в РПЛ. Сообщалось, что клуб могут дисквалифицировать из-за скандала.

Спецкомиссия РФС завершила проверку по делу о «Торпедо» и попытке подкупа судьи – клуб нарушил регламент. КДК может принять решение о наказании на этой неделе («РБ Спорт»)

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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт РФС
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