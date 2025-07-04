Генсек РФС о том, кто займет место «Торпедо» в РПЛ в случае исключения: «Не знаю. Тут ситуация противозаконна. Исполком получит позицию лиг, что-то решим»
Ранее стало известно, что в отношении совладельца черно-белых Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке подкупить судью Максима Перезву за принятие решений в пользу «Торпедо».
По итогам сезона‑2024/25 автозаводцы заняли 2-е место в Первой лиге и напрямую вышли в РПЛ. Сообщалось, что клуб могут дисквалифицировать из-за скандала.
– Когда закончится ситуация с «Торпедо»?
– Никто не знает. Ситуация не то что неординарная, она неправильная изначально. Мы заинтересованы в том, чтобы решение было принято до начала сезона. Если вдруг решение будет принято после начала сезона, это будет означать лишение профстатуса для «Торпедо».
– Кто попадет в РПЛ вместо «Торпедо»?
– Не знаю. Это будет решать исполком РФС, его компетенция. Такие случаи не прописываются. Тут ситуация противозаконна. Определение состава участников – компетенция исполкома. Мы получим позицию лиг, что-то решим.
– Вы видели протокол допроса арбитра? Ни в одном из трех случаев арбитр не ответил прямым отказом.
– Предстоит разбирательство КДК, в суде. Никаких оценок я сейчас давать не буду. Спасибо господину Добровинскому, что снабжает нас набором доказательств.
– Боссы ряда клубов говорят, что это межсезонье самое напряженное.
– Соглашусь. Команда РПЛ не получила лицензию на следующий сезон, хотя получила лицензию. История «Химок», «Торпедо»... Тенденцию не вижу, обстоятельства разные, – сказал генеральный секретарь РФС.