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Генсек РФС о том, кто займет место «Торпедо» в РПЛ в случае исключения: «Не знаю. Тут ситуация противозаконна. Исполком получит позицию лиг, что-то решим»

Максим Митрофанов заявил, что вопрос о будущем «Торпедо» решит исполком РФС.

Ранее стало известно, что в отношении совладельца черно-белых Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке подкупить судью Максима Перезву за принятие решений в пользу «Торпедо».

По итогам сезона‑2024/25 автозаводцы заняли 2-е место в Первой лиге и напрямую вышли в РПЛ. Сообщалось, что клуб могут дисквалифицировать из-за скандала.

– Когда закончится ситуация с «Торпедо»?

– Никто не знает. Ситуация не то что неординарная, она неправильная изначально. Мы заинтересованы в том, чтобы решение было принято до начала сезона. Если вдруг решение будет принято после начала сезона, это будет означать лишение профстатуса для «Торпедо».

– Кто попадет в РПЛ вместо «Торпедо»?

– Не знаю. Это будет решать исполком РФС, его компетенция. Такие случаи не прописываются. Тут ситуация противозаконна. Определение состава участников – компетенция исполкома. Мы получим позицию лиг, что-то решим.

– Вы видели протокол допроса арбитра? Ни в одном из трех случаев арбитр не ответил прямым отказом.

– Предстоит разбирательство КДК, в суде. Никаких оценок я сейчас давать не буду. Спасибо господину Добровинскому, что снабжает нас набором доказательств.

– Боссы ряда клубов говорят, что это межсезонье самое напряженное.

– Соглашусь. Команда РПЛ не получила лицензию на следующий сезон, хотя получила лицензию. История «Химок», «Торпедо»... Тенденцию не вижу, обстоятельства разные, – сказал генеральный секретарь РФС.

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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