Аллегри о том, как изменился со времен прошлой работы в «Милане»: «Тогда у меня еще были волосы. Я изменился благодаря опыту, сейчас я совершенно другой человек»

Массимилиано Аллегри высказался об изменениях с прошлого периода в «Милане».

Аллегри ранее возглавлял «Милан » с 2010 по 2014 годы.

– Как и насколько вы изменились за эти годы?

– В прошлый раз в «Милане» у меня еще были волосы... Я изменился благодаря опыту. Не думаю, что молодые лучше или хуже пожилых – все зависит именно от опыта.

Через месяц мне исполнится 58 лет: по сравнению с тем временем в «Милане» я совершенно другой человек. Мне очень повезло: годы в «Милане» многому меня научили, годы в «Ювентусе » – другому. Отсюда и мой багаж опыта, который мне еще предстоит пополнить: в работе всегда есть куда расти.

В тот день, когда перестаешь становиться лучше, начинаешь становиться хуже», – сказал главный тренер «Милана».