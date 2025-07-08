Аллегри о том, как изменился со времен прошлой работы в «Милане»: «Тогда у меня еще были волосы. Я изменился благодаря опыту, сейчас я совершенно другой человек»
Массимилиано Аллегри высказался об изменениях с прошлого периода в «Милане».
Аллегри ранее возглавлял «Милан» с 2010 по 2014 годы.
– Как и насколько вы изменились за эти годы?
– В прошлый раз в «Милане» у меня еще были волосы... Я изменился благодаря опыту. Не думаю, что молодые лучше или хуже пожилых – все зависит именно от опыта.
Через месяц мне исполнится 58 лет: по сравнению с тем временем в «Милане» я совершенно другой человек. Мне очень повезло: годы в «Милане» многому меня научили, годы в «Ювентусе» – другому. Отсюда и мой багаж опыта, который мне еще предстоит пополнить: в работе всегда есть куда расти.
В тот день, когда перестаешь становиться лучше, начинаешь становиться хуже», – сказал главный тренер «Милана».
Реал Мадрид
ПСЖ
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sport
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