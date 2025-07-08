Массимилиано Аллегри: «Все вспоминают гол Роналду «Ювентусу» в Турине, но никто не помнит, что было до этого. В конце концов важен результат»
Массимилиано Аллегри вспомнил гол Криштиану Роналду «Ювентусу» в Лиге чемпионов.
Главный тренер «Милана» ответил на вопрос, считает ли он себя тренером, ориентированным на результат.
«В конце концов важен результат. Если ты выигрываешь, то ты хороший, если проигрываешь – нет.
Я всегда привожу в пример гол Роналду в ворота «Ювентуса» в Турине (в 1/4 финала ЛЧ-2017/18 – Спортс’‘), который все помнят как проявление мастерства, но никто не помнит, что предшествовало этому. Футбол – это искусство, и необходимо предоставить игрокам наилучшие условия, чтобы это показать», – сказал Аллегри.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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