Аллегри о «Милане»: «Рад, что Меньян решил остаться, он один из лучших вратарей Европы. Леау стал более ответственным. Модрича мы ждем, а Тео сделал другой выбор»

Массимилиано Аллегри высказался о потенциальном составе «Милана».

Об игроках команды

«Я очень рад, что Меньян решил остаться, он капитан и один из лучших вратарей в Европе. Я счастлив, что также остался Леау, он проведет отличный сезон.

Теперь давайте ждать Модрича , потому что он все еще на клубном чемпионате мира.

У нас еще будет Риччи , а также Лофтус-Чик и Фофана. Конечно, мы будем играть с тремя полузащитниками и постараемся чтобы все были как можно лучше.

О возможности сподвигнуть Леау на дальнейший рост

«Давайте надеяться на это. Я считаю, что он стал более ответственным, и есть все предпосылки, чтобы преуспеть».

О трансфере Эрнандеса в «Аль-Хилаль»

«Тео Эрнандес сделал другой выбор, и я желаю ему всего наилучшего», – сказал главный тренер «Милана».