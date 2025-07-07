  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аллегри о «Милане»: «Рад, что Меньян решил остаться, он один из лучших вратарей Европы. Леау стал более ответственным. Модрича мы ждем, а Тео сделал другой выбор»
4

Аллегри о «Милане»: «Рад, что Меньян решил остаться, он один из лучших вратарей Европы. Леау стал более ответственным. Модрича мы ждем, а Тео сделал другой выбор»

Массимилиано Аллегри высказался о потенциальном составе «Милана».

Об игроках команды

«Я очень рад, что Меньян решил остаться, он капитан и один из лучших вратарей в Европе. Я счастлив, что также остался Леау, он проведет отличный сезон.

Теперь давайте ждать Модрича, потому что он все еще на клубном чемпионате мира.

У нас еще будет Риччи, а также Лофтус-Чик и Фофана. Конечно, мы будем играть с тремя полузащитниками и постараемся чтобы все были как можно лучше.

О возможности сподвигнуть Леау на дальнейший рост

«Давайте надеяться на это. Я считаю, что он стал более ответственным, и есть все предпосылки, чтобы преуспеть».

О трансфере Эрнандеса в «Аль-Хилаль»

«Тео Эрнандес сделал другой выбор, и я желаю ему всего наилучшего», – сказал главный тренер «Милана».

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?34659 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoМилан
logoсерия А Италия
logoМассимилиано Аллегри
logoЛука Модрич
logoЮссуф Фофана
logoМайк Меньян
logoчемпионат мира среди клубов
logoСамуэле Риччи
logoРубен Лофтус-Чик
logoРафаэл Леау
logoТео Эрнандес
logoАль-Хилаль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аллегри о «Милане»: «Необходимо вывести команду в ЛЧ – эту задачу мы держим в уме. Нет смысла делать заявления о шансах выиграть скудетто»
2сегодня, 12:10
«Аль-Хилаль» согласовал переход Тео за 25 млн евро
14сегодня, 09:21
«Милану» интересен Браун из «Гента». Защитник включен в шорт-лист клуба на лето
2вчера, 15:42
Яшари настаивает на переходе в «Милан», опорника не будет в заявке «Брюгге» на игру с «Рейнджерс». «Россонери» ждут ответа на последнее предложение – 33+5 млн евро
95 июля, 17:08
«Милан» объявил о переходе Риччи из «Торино». Контракт с опорником – до 2029 года
223 июля, 17:54
Главные новости
Марчиняк назначен на матч «Реала» и «ПСЖ» в 1/2 финала клубного ЧМ. «Барса» критиковала судью после вылета из этой ЛЧ от «Интера», «Бавария» – за отмену гола «Реалу» в прошлой
1220 минут назад
«Челси» нужны продажи на 60 млн фунтов, чтобы зарегистрировать всех новичков в ЛЧ
1133 минуты назад
Унаи переведен в дубль «Марселя» из-за отказа переходить в «Спартак». Французам предложили 11 млн евро, клуб давит на агентов хавбека (Sport24)
4238 минут назад
Игнатьев о возвращении в РПЛ: «Люди почему-то живут моими старыми залетами. Перейти в большую команду мне тяжело»
951 минуту назад
Канчельскис о Малкоме в «Зените»: «Он хочет вернуться, потому что в Питере его все любили, гладили по головке, рассказывали, какой он хороший. В Саудовской Аравии надо доказывать»
22сегодня, 13:10
Смолов о видео драки в «Кофемании»: «Я отказался платить шантажистам. Выложили малую часть, чтобы была непонятна предыстория. Но меня это не оправдывает, распускать руки неправильно»
42сегодня, 13:05
Смолов о драке в «Кофемании»: «С самого начала действовал в рамках правового поля, старался возместить возможный ущерб. Взаимодействовал с органами, от ответственности не скрывался»
49сегодня, 12:43
Иван Игнатьев допустил, что его карьеру «пытались загубить»: «Помешать, где-то подплюнуть – конечно. Вы не верите? Медиа у нас четко умеют прибивать игроков»
51сегодня, 12:36
Мостовой о предложении Ковальчука стать помощником в хоккейном «Спартаке»: «Все правильно Илюха сказал. Доля шутки есть, но футбол от хоккея неотрывен»
15сегодня, 12:34
«Ман Сити» может продать Нико в случае хорошего предложения. Хавбека 5 месяцев назад купили за 60 млн евро
36сегодня, 12:21
Ко всем новостям
Последние новости
Губерниев о словах Дзюбы про новый ЧМ в России: «А я бы хотел, чтобы Артем полетел на Марс с экспедицией Маска. Сейчас только и говорят о России и ЧМ – сразу после него Дзюба и полетит»
37 минут назад
«Фламенго» ведет переговоры о трансфере Де Поля и может предложить «Атлетико» 15 млн евро (Хулио Мигел Нето)
110 минут назад
Смолов о версиях произошедшего в «Кофемании»: «Это фэйки в основном. Я заслужил критику, но читать откровенное вранье смешно и грустно»
323 минуты назад
Товарищеский матч. «Акрон» играет с тульским «Арсеналом»
226 минут назадLive
Хейлунд не хочет уходить из «МЮ». Продажа форварда возможна только в случае решения клуба
555 минут назад
«Райо Вальекано» подписал Луиса Фелипе. Защитник расторг контракт с «Марселем»
1сегодня, 13:23Фото
Около 30 тысяч билетов продано на матч ЦСКА и «Краснодара» за Суперкубок России. Стадион вмещает 40 тысяч зрителей
4сегодня, 13:15
Корнеев о Карпине в «Динамо»: «Его основная работа – сборная. О каком развитии команды может идти речь, если не знаешь, как долго проработает главный тренер?»
4сегодня, 12:51
33-летний Уилсон покинул «Ньюкасл». Форвард провел 5 лет в клубе и забил 49 голов в 130 матчах
6сегодня, 12:25
Захарян начал подготовку к новому сезону с «Сосьедадом»
14сегодня, 12:14