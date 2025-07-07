Аллегри о «Милане»: «Рад, что Меньян решил остаться, он один из лучших вратарей Европы. Леау стал более ответственным. Модрича мы ждем, а Тео сделал другой выбор»
Массимилиано Аллегри высказался о потенциальном составе «Милана».
Об игроках команды
«Я очень рад, что Меньян решил остаться, он капитан и один из лучших вратарей в Европе. Я счастлив, что также остался Леау, он проведет отличный сезон.
Теперь давайте ждать Модрича, потому что он все еще на клубном чемпионате мира.
У нас еще будет Риччи, а также Лофтус-Чик и Фофана. Конечно, мы будем играть с тремя полузащитниками и постараемся чтобы все были как можно лучше.
О возможности сподвигнуть Леау на дальнейший рост
«Давайте надеяться на это. Я считаю, что он стал более ответственным, и есть все предпосылки, чтобы преуспеть».
О трансфере Эрнандеса в «Аль-Хилаль»
«Тео Эрнандес сделал другой выбор, и я желаю ему всего наилучшего», – сказал главный тренер «Милана».
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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