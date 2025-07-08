Аллегри о скудетто: «Когда я ребенком собирал альбом с наклейками, меня учили: пропуская 40 голов за сезон, чемпионат не выиграешь. Лишь раз титул взяла команда не с лучшей защитой – «Юве» Сарри»

Массимилиано Аллегри рассказал, что с детства усвоил важность обороны.

«Только в одном сезоне чемпионат не выиграла команда с лучшей защитой – это было при Сарри в «Ювентусе ».

Еще когда я был ребенком и собирал альбом с наклейками, меня учили: если пропускаешь 40 голов за сезон, ты не можешь выиграть чемпионат», – сказал главный тренер «Милана ».