Аллегри о скудетто: «Когда я ребенком собирал альбом с наклейками, меня учили: пропуская 40 голов за сезон, чемпионат не выиграешь. Лишь раз титул взяла команда не с лучшей защитой – «Юве» Сарри»
Массимилиано Аллегри рассказал, что с детства усвоил важность обороны.
«Только в одном сезоне чемпионат не выиграла команда с лучшей защитой – это было при Сарри в «Ювентусе».
Еще когда я был ребенком и собирал альбом с наклейками, меня учили: если пропускаешь 40 голов за сезон, ты не можешь выиграть чемпионат», – сказал главный тренер «Милана».
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?36766 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости