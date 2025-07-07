Аллегри о «Милане»: «Необходимо вывести команду в ЛЧ – эту задачу мы держим в уме. Нет смысла делать заявления о шансах выиграть скудетто»
Массимилиано Аллегри рассказал о задаче «Милана» в предстоящем сезоне Серии А.
«Думаю, что главная цель для такой команды, как «Милан», – это играть в Лиге чемпионов. Нам нужно быть там в марте.
Нам необходимо вывести «Милан» в Европу и особенно в Лигу чемпионов – это та задача, которую мы все держим в уме, и которую можно достичь только работой, в первую очередь, моей.
Нет смысла делать заявления о [шансах выиграть] скудетто. Ход чемпионата все скажет сам за себя,. Каждый день нужно работать и бороться за три очка в каждом матче», – сказал главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
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