Аллегри о «Милане»: «Необходимо вывести команду в ЛЧ – эту задачу мы держим в уме. Нет смысла делать заявления о шансах выиграть скудетто»

Массимилиано Аллегри рассказал о задаче «Милана» в предстоящем сезоне Серии А.

«Думаю, что главная цель для такой команды, как «Милан», – это играть в Лиге чемпионов . Нам нужно быть там в марте.

Нам необходимо вывести «Милан» в Европу и особенно в Лигу чемпионов – это та задача, которую мы все держим в уме, и которую можно достичь только работой, в первую очередь, моей.

Нет смысла делать заявления о [шансах выиграть] скудетто. Ход чемпионата все скажет сам за себя,. Каждый день нужно работать и бороться за три очка в каждом матче», – сказал главный тренер «Милана » Массимилиано Аллегри .