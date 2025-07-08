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Тарханов о «Спартаке»: «Легионеры солируют, от их игры зависит результат, но они ненадежны — могут уйти в любой момент. Лучше делать ставку на наших игроков»

Александр Тарханов призвал «Спартак» сделать ставку на российских игроков.

«Немного беспокоит, что в «Спартаке» на всех ключевых ролях играют легионеры. Они солируют в клубе, от их игры зависит результат. И среди них действительно есть футболисты высокого уровня. 

Но проблема в том, что это ненадежные товарищимогут уйти в любой момент. Лучше делать ставку на наших игроков», — сказал экс-тренер клубов РПЛ.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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logoАлександр Тарханов
logoЭсекиэль Барко
лимит на легионеров
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