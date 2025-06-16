Орлов о «Спартаке»: «Полузащитники не тянут. Посмотрите на Батракова, Облякова, Кисляка, почему у красно-белых таких нет? Барко не может тянуть все один»

Геннадий Орлов раскритиковал игру полузащитников «Спартака».

– «Спартак » – олицетворение поговорки про то, что лучшее – враг хорошего. Угальде до перерыва забил 15 или 16 мячей, лучший бомбардир. Зимой красно-белые купили двух хороших игроков, и Угальде перестал выходить.

Думаю, это была тактическая ошибка тренера, не знаю, под чьим влиянием он был. В итоге – 4-е место, и КПД новичков – никакой. Когда приглашают игрока в команду, да еще и на высокую зарплату, он должен потянуть команду вверх, а не вниз.

– Сейчас красно-белые ищут игрока в центр поля… Нужно усиление?

– Мне не очень нравится, как играл центр поля в «Спартаке», а Барко не может тянуть все один. Была хорошая связка с Угальде, Бонгондой и Маркиньосом – она давала результат даже при тех посредственных полузащитниках, которые есть у «Спартака». Пусть не обижаются, но они не тянут команду.

Посмотрите, какой вклад дают в своих командах, например, Батраков , Обляков и Кисляк. Почему в «Спартаке»-то таких нет? Умяров в этом сезоне неплохо заиграл, но этого мало. Так что центр поля – не сильная сторона «Спартака». Надеюсь, они это поправят, – сказал комментатор Геннадий Орлов.