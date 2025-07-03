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  • Ловчев о «Спартаке»: «В усилении нуждается защита, чтобы им при каждом втором штрафном или угловом не забивали. Бабича можно оставить, остальные игроки обороны слабенькие»
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Ловчев о «Спартаке»: «В усилении нуждается защита, чтобы им при каждом втором штрафном или угловом не забивали. Бабича можно оставить, остальные игроки обороны слабенькие»

Евгений Ловчев считает, что «Спартаку» необходимо усилить оборону.

«В усилении прежде всего нуждается линия защиты «Спартака». Все-таки в нападении, надо признать, и Барко, и Солари, и Маркиньос, и Угальде, и Гарсия являются игроками определенного уровня, и они все время создают голевые моменты. Но футболистам нужно какое-то время, чтобы улучшить взаимопонимание. А в обороне постоянно есть большие проблемы.

Я сам был защитником – и, наверное, неплохим, – играл и с Альбертом Шестерневым, и с Геннадием Логофетом, и со многими большими мастерами, учился у них. А сейчас «Спартак» в защите обладает очень средненьким составом. Когда-то команде повезло, взяли Неманю Видича, и он сам наладил игру в обороне. Сегодня такого нет.

К линии обороны я отношу и опорного полузащитника. Вот мы смотрим: Рябчук слева проскочил несколько раз, Денисов несколько раз проскочил справа, подал – и забили гол. Но, ребята, это не главное сегодня для «Спартака», главное, чтобы в ваши ворота при каждом втором штрафном или угловом не забивали голы. Защиту нужно укреплять. Я бы, честно говоря, всех четверых поменял бы. Да, Бабича можно оставить, но игроки на всех остальных позициях в обороне слабенькие», – сказал бывший защитник «Спартака» и сборной СССР.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Р-Спорт»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoЛивай Гарсия
Р-Спорт
logoЕвгений Ловчев
Геннадий Логофет
logoДаниил Денисов
logoНеманя Видич
logoЭсекиэль Барко
logoСрджан Бабич
logoМанфред Угальде
logoОлег Рябчук
logoПабло Солари
Альберт Шестернев
logoМаркиньос Коста
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