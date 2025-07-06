«Спартак» и «Фейеноорд» продолжат переговоры по Угальде в ближайшие 2 дня. Москвичи отклонили предложение на сумму 15 млн евро (Фабрицио Романо)
Переговоры «Спартака» и «Фейеноорда» по Манфреду Угальде вскоре продолжатся.
Ранее сообщалось, что красно-белые отклонили первое предложение роттердамского клуба в размере 15 млн евро.
Эту информацию подтверждает инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, новый раунд переговоров состоится в течение следующих 48 часов. Подчеркивается, что игрок и его окружение стремятся вернуться в европейский футбол. Личные условия не будут проблемой.
Отмечает, что все больше клубов заинтересованы в нападающем.
В прошлом сезоне Угальде с 17 голами стал лучшим бомбардиром Мир РПЛ. Костариканец перешел в «Спартак» из нидерландского «Твенте» в январе 2024 года.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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