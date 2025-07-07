Гурцкая о Барко: «Жена поставила ему ультиматум: «Или вернешься в Латинскую Америку, или мы разводимся, и ребенка не увидишь». «Фламенго» в состоянии заплатить 14-16 миллионов»

Эсекиэль Барко может покинуть «Спартак» из-за семейных проблем.

Об этом рассказал футбольный агент Тимур Гурцкая .

«Еще по вчерашней игре с «Крыльями Советов» было видно настроение Барко . У него очень тяжелые семейные проблемы. Жена поставила ему ультиматум: «Или мы разводимся, и ты ребенка не увидишь, или ты вернешься в Латинскую Америку». Это их семейные дела, но это не делает настроение игроку. Он будет ныть до последнего.

Плюс на грани срыва переговоры между «Фламенго » и Карраскалем . Следующим, за кем пойдет «Фламенго», будет Барко. И его будет не удержать. Грубо говоря, 14, 15, 16 миллионов [евро] «Фламенго» в состоянии заплатить – и заберет игрока», – сказал в выпуске «Это футбол, брат!» Гурцкая.