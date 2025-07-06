Смолов заявил в полицию о вымогательстве 20 млн рублей и мошенничестве. У форварда требовали деньги, чтобы видео с дракой не попало в сеть (Иван Карпов)
Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве.
Сообщалось, что в середине июня знакомым Смолова стали присылать видео с просьбой передать его футболисту, угрожая опубликовать ролик в сети. Сначала неизвестные требовали 1 млн рублей, затем 3 млн. В итоге вымогатели увеличили сумму до 20 млн.
Как сообщают «Чемпионат» и «Спорт-Экспресс» со ссылкой на инсайдера Ивана Карпова, в субботу вечером Смолов подал заявление в полицию о вымогательстве 20 млн рублей и мошенничестве.
Речь идет о статье 163 УК РФ «Вымогательство» и статье 159 «Мошенничество», а именно – покушение на мошенничество в особо крупном размере.
Смолов подтвердил Карпову факт обращения в полицию: «Да, эта информация верна».