Алдонин о драке Смолова: «Слегка шокирован. В публичном поле нужно быть аккуратным – сейчас все снимается и может быть преподнесено в невыгодном свете»

Евгений Алдонин высказался о драке с участием Федора Смолова.

Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара » и сборной России. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев. Они были осуждены по делу о побоях и хулиганстве и вышли на свободу в сентябре 2019 года.

«Честно говоря, слегка шокирован.

Человек в публичном поле должен быть очень аккуратен. Сейчас все снимается, все записывается.

Все может быть преподнесено в невыгодном свете для того человека, которого сняли», – сказал бывший полузащитник ЦСКА.

Смолов о драке в «Кофемании»: «Хочу извиниться, распускать руки нельзя. Пытался урегулировать конфликт – наткнулся на брань. Хотел компенсировать ущерб, но неизвестные начали шантажировать»