Роднина о драке Смолова: «Нарушили закон – получайте наказание. Почему только на спортсменов-хулиганов обращают внимание? У нас другие в стране не дерутся?»
Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России. Инцидент произошел в мае в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев.
«Зачем комментировать пьяные хулиганские выходки футболистов? Не по-доброму вы ко мне относитесь.
Не надо обращать внимание на это. Футболисты – профессионалы и граждане России. Если нарушили закон, получайте наказание.
И почему только на спортсменов-хулиганов обращают внимание? У нас что, другие в стране не дерутся? Или просто журналисты хотят напирать на это, так как не о чем писать им.
Неужели выходка Смолова – это самая большая тема в спорте за последние дни?» – сказал депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.
«Пытался урегулировать мирным путем». Первые слова Смолова – о драке в «Кофемании»