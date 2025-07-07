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  • Роднина о драке Смолова: «Нарушили закон – получайте наказание. Почему только на спортсменов-хулиганов обращают внимание? У нас другие в стране не дерутся?»
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Роднина о драке Смолова: «Нарушили закон – получайте наказание. Почему только на спортсменов-хулиганов обращают внимание? У нас другие в стране не дерутся?»

Ирина Роднина прокомментировала ситуацию с потасовкой Федора Смолова.

Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России. Инцидент произошел в мае в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев.

«Зачем комментировать пьяные хулиганские выходки футболистов? Не по-доброму вы ко мне относитесь.

Не надо обращать внимание на это. Футболисты – профессионалы и граждане России. Если нарушили закон, получайте наказание.

И почему только на спортсменов-хулиганов обращают внимание? У нас что, другие в стране не дерутся? Или просто журналисты хотят напирать на это, так как не о чем писать им.

Неужели выходка Смолова – это самая большая тема в спорте за последние дни?» – сказал депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

«Пытался урегулировать мирным путем». Первые слова Смолова – о драке в «Кофемании»

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
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