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Булыкин о драке Смолова: «Я думал, нас научил пример с Кокориным и Мамаевым. Так поступать нельзя! Спортсмены должны быть готовы к провокациям и не реагировать на них»

Дмитрий Булыкин высказался о драке с участием Федора Смолова.

Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев. Они были осуждены по делу о побоях и хулиганстве и вышли на свободу в сентябре 2019 года.

– Неправильная ситуация со стороны Смолова. Не знаю, как сейчас она решится. Понятное дело, когда ты кумир для молодых футболистов, так поступать нельзя! Я думал, что нас научил пример с Кокориным и Мамаевым

Я сторонник того, чтобы было как в Китае. Если там кто‑то подрался, то сразу в полицию и сразу заведены серьезные дела. Все‑таки не должны быть драки на улицах, в общественных местах. Тем более можно ударить, человек ушибется об асфальт, будут какие‑то большие проблемы. Лучше этого избегать.

Спортсмены должны быть готовы ко всем провокациям и никак не реагировать на них. По крайней мере, на футбольном поле. За футбольным полем тоже очень много противников твоей команды, которые пытаются вывести тебя из равновесия, спровоцировать. Ты должен понимать, чем это может закончиться, и не вступать ни в какие перепалки, передряги, ну и уж тем более не драться. Если это самооборона – это одно, а драться, конечно, не стоит. Нужно просто разворачиваться и уходить от таких людей, которые тебя провоцируют.

– После инцидента мы вряд ли увидим Федора в каком‑то новом клубе под закат карьеры?

– Он нормальный футболист и популярный блогер. Может быть, какому‑нибудь клубу и пригодится, еще поиграет. Хотя, может уже и легко заканчивать. Он стал чемпионом России. Может перейти уже в другую сферу: блогерство или кино. Зарабатывать сможет не меньше. Пожелаем ему, чтобы он нашел команду, но, если нет, думаю, он отчаиваться не будет, – сказал бывший нападающий сборной России.

Петржела о драке Смолова: «Большие деньги портят российских футболистов. Из-за этого они чувствуют себя выше других людей. Федор рискует повторить судьбу Кокорина и Мамаева»

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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