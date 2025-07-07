Файзуллаев интересен «Истанбулу». В случае ухода хавбека ЦСКА рассмотрит трансфер Комарова из «Ростова» (Иван Карпов)
Хавбек ЦСКА Аббосбек Файзуллаев может перейти в «Истанбул».
Есть вероятность, что турецкий клуб сделает предложение по 21-летнему игроку сборной Узбекистана в ближайшее дни, при этом армейцы не хотят его отпускать, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Если же Файзуллаев все-таки уйдет, то ЦСКА, по данным источника, рассмотрит трансфер 22-летнего Ивана Комарова из «Ростова».
В 39 матчах прошлого сезона во всех турнирах за красно-синих на счету Файзуллаева 3 гола и 8 ассистов.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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