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Файзуллаев о проблемах узбекистанских фанатов в ОАЭ: «Неприятная ситуация, было бы лучше, если бы наших болельщиков было больше. Все решится на поле»

Файзуллаев недоволен ограничениями в отношении узбекистанских фанатов в ОАЭ.

Команды встретятся 5 июня в Абу-Даби в 9-м туре отбора на ЧМ-2026, Спортс’’, Т-Банк и телеканал «Старт» покажут матч в прямом эфире. Начало в 19:30 по московскому времени, прокомментируют Вадим Лукомский и Григорий Твалтвадзе. Предматчевая студия с Лукомским и экс-футболистом сборной Узбекистана, игроком СКА Ростов Виталием Денисовым начнется в 18:20.

После восьми туров отбора Узбекистан идет 2-м в группе А и может впервые в истории выйти на чемпионат мира, ОАЭ занимает третью строчку. Для прямого попадания на турнир команде Тимура Кападзе достаточно не проиграть сегодня, в таком случае она гарантирует место в топ-2.


Перед игрой МИД Узбекистана выпустил официальное заявление, в котором попросил болельщиков воздержаться от поездки. В ОАЭ у граждан Узбекистана могут возникнуть проблемы, вероятно, из-за ожесточенного конфликта двух преступных группировок с участием граждан страны, который произошел в апреле в Дубае.

Лидер одной из них погиб из-за ножевого ранения, арестовали 15 человек. Медиа писали, что после этого начались проблемы у других граждан Узбекистана: некоторым отказывали во въезде в страну. Кроме того, по информации журналиста Азамата Умарова, гостям запретили проносить на стадион любую футбольную атрибутику: мегафоны, флаги, барабаны и прочее.

Полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана выразил недовольство принятыми мерами.

«Читал об этом в интернете. Это неприятная ситуация, но она не должна никак на нас повлиять. Все решится на поле. Было бы лучше, если бы наших болельщиков было больше на стадионе. Если мы обыграем соперника, ему будет вдвойне больно», – заявил Аббосбек Файзуллаев.

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Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Championat.asia
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