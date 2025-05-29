Файзуллаев о ЦСКА: «Лучшая команда весны. Мы не проиграли ни одного матча в чемпионате и в целом провели отличный отрезок»
Аббосбек Файзуллаев назвал ЦСКА лучшей командой весенней части сезона в РПЛ.
Армейцы заняли 3-е место в Премьер-лиге. 1 июня красно-синие сыграют в суперфинале Фонбет Кубка России против «Ростова».
«На мой взгляд, ЦСКА — лучшая команда весны. Мы не проиграли ни одного матча в чемпионате и в целом провели отличный отрезок.
В чем секрет? Провели хорошие сборы и физически выглядели неплохо. Это успех», — сказал хавбек ЦСКА.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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