Файзуллаев о ЦСКА: «Лучшая команда весны. Мы не проиграли ни одного матча в чемпионате и в целом провели отличный отрезок»

Аббосбек Файзуллаев назвал ЦСКА лучшей командой весенней части сезона в РПЛ.

Армейцы заняли 3-е место в Премьер-лиге. 1 июня красно-синие сыграют в суперфинале Фонбет Кубка России против «Ростова».

«На мой взгляд, ЦСКА — лучшая команда весны. Мы не проиграли ни одного матча в чемпионате и в целом провели отличный отрезок.

В чем секрет? Провели хорошие сборы и физически выглядели неплохо. Это успех», — сказал хавбек ЦСКА .