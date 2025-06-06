  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Звание «Гордость Узбекистана» присвоили Файзуллаеву, Хусанову, Шомуродову и другим игрокам и тренеру сборной после выхода на ЧМ
Видео
16

Звание «Гордость Узбекистана» присвоили Файзуллаеву, Хусанову, Шомуродову и другим игрокам и тренеру сборной после выхода на ЧМ

Представители сборной Узбекистана получили почетные звания после выхода на ЧМ.

Ранее национальная команда впервые в истории вышла на чемпионат мира.

В 9-м туре квалификации ЧМ-2026 сборная Узбекистана сыграла вничью с ОАЭ (0:0) и обеспечила себе место в топ-2 группы А – зоне прямого выхода на турнир 2026 года. Спортс’’, Т-Банк и телеканал «Старт» совместно показали матч.

За это достижение президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев присвоил игрокам и главному тренеру команды Тимуру Кападзе почетное звание «Гордость Узбекистана». Среди футболистов звание, в частности, получили Абобсбек Файзуллаев из ЦСКА, Абдукодир Хусанов из «Манчестер Сити» и Эльдор Шомуродов из «Ромы». 

Представители команды указом президента также получили иные ордена и медали.

В указе отмечается «большой вклад в развитие и широкую популяризацию спорта в стране, утверждение здорового образа жизни в обществе, проявленные истинное мужество и стойкость, образец высокого профессионализма и целеустремленности» в отборочных турнирах среди сильнейших команд Азии по футболу».

В следующем матче сборная Узбекистана встретится с командой Катара, игра пройдет 10 июня и начнется в 16:45 по московскому времени. Спортс’‘, Т-Банк и телеканал «Старт» покажут матч в прямом эфире, прокомментирует Вадим Лукомский.

Президент Узбекистана Мирзиеев поздравил сборную с выходом на ЧМ: «Блестящий результат будет золотыми буквами вписан в летопись национального спорта»

Тренер Узбекистана Кападзе о выходе на ЧМ-2026: «Теперь наш народ может есть мороженое без проблем»

Узбекистан вышел на ЧМ-2026! Впервые в истории

Карта для иностранцев с приложением и поддержкой на родном языке. Можно отправлять домой без комиссии до 20 000 ₽. Оформите Black от Т-Банка

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: официальный сайт президента Узбекистана
logoЧМ-2026
logoСборная Узбекистана по футболу
logoвысшая лига Узбекистан
logoпремьер-лига Англия
logoАббосбек Файзуллаев
logoАбдукодир Хусанов
logoРома
logoквалификация ЧМ-2026 Азия
Политика
logoсерия А Италия
logoМанчестер Сити
logoЭльдор Шомуродов
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoТимур Кападзе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-судья Ирматов о выходе Узбекистана на ЧМ-2026: «Мы ждали этого исторического дня 33 года. Наша сборная осуществила мечту, желаю им больших побед»
36 июня, 10:59Видео
Тренер Узбекистана Кападзе о выходе на ЧМ-2026: «Теперь наш народ может есть мороженое без проблем»
346 июня, 04:44Видео
Путь Узбекистана на ЧМ-2026 в лицах: герои главного достижения в истории страны
265 июня, 19:30
Президент Узбекистана Мирзиеев поздравил сборную с выходом на ЧМ: «Блестящий результат будет золотыми буквами вписан в летопись национального спорта»
775 июня, 19:28Видео
Главные новости
«Динамо» может продать Карраскаля «Фламенго» за 12+2 млн евро, если бонусы будут легкодостижимыми (GOAL Brasil)
5сегодня, 04:23
Соболенко проиграла Гауфф в финале, Дасу допросили в Эстонии из-за слов про Россию, Николич договорился с АЕК, Рибери подколол Роналду и другие новости
1сегодня, 04:10
Ташуев за 18 клубов в РПЛ: «Россия — огромная страна, количество кубковых матчей увеличивается. Случай с «Химками» – единичный»
9сегодня, 03:59
«Зенит» не против участия Жерсона в КЧМ. Клуб ждет прибытия хавбека «Фламенго» после 10-дневного отпуска
3сегодня, 03:29
Черчесов о прощальном матче Акинфеева за сборную: «Хочу быть главным тренером в такой игре, извините за нескромность»
13сегодня, 02:34
Лукашенко предложил поставить памятник Си Цзиньпину у стадиона в Минске: «Благодаря ему китайцы за свой счет построили арену»
19сегодня, 02:22
Роналду приглашали в «Ривер Плейт». Тренер клуба Гальярдо контактировал с Криштиану насчет участия в КЧМ
8сегодня, 01:48
Неймар не тренируется с «Сантосом» из-за коронавируса. Форвард провел 14 матчей после возвращения в клуб в январе
25вчера, 22:04
«Битва районов» в Кабардино-Балкарии: 8х8, два тайма по 15 минут, в финале даже есть ВАР
вчера, 21:30Спецпроект
Ишмуратова о допросе Дасы: «Процесс насаждения русофобии в действии. Европу принудительно заставляют нас ненавидеть»
53вчера, 20:58
Ко всем новостям
Последние новости
Кафанов о Сафонове в игре с Нигерией: «Совершил фантастический сэйв, который мало кому под силу в Европе. Моменты, в которых он выручил, показали, что он стал сильнее»
8 минут назад
Де ла Фуэнте о финале Лиги наций: «Португалия очень мощная команда, в ее идеях есть что-то похожее на наши. Испания постарается удивить»
27 минут назад
Карасев верно удалил Писарского в игре с «Пари НН», считает ЭСК: «Форвард «Сочи» совершил контакт открытой стопой в область голени, угрожая безопасности Эктова»
242 минуты назад
Дешам перед Германией: «У Франции меньше времени – придется внести немало изменений. Хорошая возможность дать сыграть ряду футболистов»
1сегодня, 03:46
Олусегун о том, что посоветовал сборной Нигерии: «Попробовать красный суп. В России очень вкусно готовят борщ»
5сегодня, 03:07
«Байер» покупает форварда «Альбасете» Кофане за 5 млн евро. У 18-летнего камерунца 8 голов в 20 играх Сегунды
2сегодня, 02:50
Куртиян о «Зените»: «Больше трех латиноамериканцев – многовато. Многие воспитанники полагают, что лучше оставаться даже в глубокой ротации – контракты-то хорошие»
1сегодня, 02:00
Кейн об 1:0 с Андоррой: «Не лучшая игра Англии, не получилось постоянно атаковать. Извлечем из нее уроки»
сегодня, 01:31
«Краснодар» рассматривает Корякина на подмену Агкацеву. У вратаря «Родины» 12 матчей на ноль в сезоне Первой лиги
3сегодня, 01:19
Кейн с 72 мячами делит 15-е место по голам за сборные. У англичанина 450 голов в карьере
8вчера, 22:06