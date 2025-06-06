Звание «Гордость Узбекистана» присвоили Файзуллаеву, Хусанову, Шомуродову и другим игрокам и тренеру сборной после выхода на ЧМ

Представители сборной Узбекистана получили почетные звания после выхода на ЧМ.

Ранее национальная команда впервые в истории вышла на чемпионат мира.

В 9-м туре квалификации ЧМ-2026 сборная Узбекистана сыграла вничью с ОАЭ (0:0) и обеспечила себе место в топ-2 группы А – зоне прямого выхода на турнир 2026 года. Спортс’’, Т-Банк и телеканал «Старт» совместно показали матч.

За это достижение президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев присвоил игрокам и главному тренеру команды Тимуру Кападзе почетное звание «Гордость Узбекистана». Среди футболистов звание, в частности, получили Абобсбек Файзуллаев из ЦСКА , Абдукодир Хусанов из «Манчестер Сити » и Эльдор Шомуродов из «Ромы».

Представители команды указом президента также получили иные ордена и медали.

В указе отмечается «большой вклад в развитие и широкую популяризацию спорта в стране, утверждение здорового образа жизни в обществе, проявленные истинное мужество и стойкость, образец высокого профессионализма и целеустремленности» в отборочных турнирах среди сильнейших команд Азии по футболу».

В следующем матче сборная Узбекистана встретится с командой Катара, игра пройдет 10 июня и начнется в 16:45 по московскому времени. Спортс’‘, Т-Банк и телеканал «Старт» покажут матч в прямом эфире, прокомментирует Вадим Лукомский.

Президент Узбекистана Мирзиеев поздравил сборную с выходом на ЧМ: «Блестящий результат будет золотыми буквами вписан в летопись национального спорта»

Тренер Узбекистана Кападзе о выходе на ЧМ-2026: «Теперь наш народ может есть мороженое без проблем»

Узбекистан вышел на ЧМ-2026! Впервые в истории

Карта для иностранцев с приложением и поддержкой на родном языке. Можно отправлять домой без комиссии до 20 000 ₽. Оформите Black от Т-Банка