Тюкавин о трансфера Сергеева: «Все начинают опасаться «Динамо», если Ваню так долго удерживали. Мы подготовимся к сезону и выдадим свой максимум»
Константин Тюкавин высказался о задержке трансфера Ивана Сергеева в «Динамо».
Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Зенит» пытались помешать переходу форварда из «Крыльев Советов».
«Если Ваню так долго удерживали, думаю, что все начинают опасаться нашу команду.
Думаю, мы хорошо подготовимся к сезону и выдадим свой максимум», – сказал нападающий бело-голубых.
Гендиректор «Спартака Малышев о Сергееве: «Мы дали достойное предложение. Если он хочет, пусть играет за «Динамо»
Глава правления «Зенита» Медведев убеждает Сергеева перейти в «Спартак», а не в «Динамо». Сам форвард хочет к бело-голубым (Иван Карпов)
Сергеев написал «Крыльям» письмо о готовности перейти только в «Динамо» и попросил не регистрировать другие предложения («СЭ»)
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?31797 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости