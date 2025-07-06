Тюкавин о трансфера Сергеева: «Все начинают опасаться «Динамо», если Ваню так долго удерживали. Мы подготовимся к сезону и выдадим свой максимум»

Константин Тюкавин высказался о задержке трансфера Ивана Сергеева в «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Зенит» пытались помешать переходу форварда из «Крыльев Советов».

«Если Ваню так долго удерживали, думаю, что все начинают опасаться нашу команду.

Думаю, мы хорошо подготовимся к сезону и выдадим свой максимум», – сказал нападающий бело-голубых.

Гендиректор «Спартака Малышев о Сергееве: «Мы дали достойное предложение. Если он хочет, пусть играет за «Динамо»

Глава правления «Зенита» Медведев убеждает Сергеева перейти в «Спартак», а не в «Динамо». Сам форвард хочет к бело-голубым (Иван Карпов)

Сергеев написал «Крыльям» письмо о готовности перейти только в «Динамо» и попросил не регистрировать другие предложения («СЭ»)