Кордоба станет лучшим бомбардиром в следующем сезоне РПЛ, считают букмекеры. Угальде и Даку – главные конкуренты, Дзюба – в топ-10 фаворитов

Букмекеры определились с фаворитами бомбардирской гонки следующего сезона РПЛ.

Главным претендентом на лучшего бомбардира котируется Джон Кордоба. На форварда «Краснодара» дают коэффициент 5.00.

В топ-3 также вошли Манфред Угальде и Мирлинд Даку – оба по 7.00. 4-е место разделили Алексей Батраков, Лусиано Гонду, Матео Кассьерра и Ярослав Гладышев (все – по 10.00).

На 8-й строчке расположились сразу 5 игроков: Артем Дзюба, Иван Сергеев, Максим Глушенков, Николай Комличенко, Эсекиэль Барко (все – по 15.00).

В прошлом сезоне лучшим бомбардиром РПЛ стал Угальде, он забил 17 мячей. 2-е место с 15 голами занял Даку, на 3-й строчке финишировал Батраков (14 голов).

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис