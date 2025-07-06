Гендиректор «Спартака Малышев о Сергееве: «Мы дали достойное предложение. Если он хочет, пусть играет за «Динамо»

В «Спартаке» заявили, что делали предложение по Ивану Сергееву.

30‑летний форвард ранее подписал контракт с «Динамо» до 2028 года после трансфера из «Крыльев Советов».

«Я считаю, что мы дали достойное предложение [Сергееву ].

Но, если он хочет, значит, пусть играет за «Динамо », – сказал генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак » Олег Малышев .