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Сергеев о «Динамо»: «Вместе сможем победить и в чемпионате, и в Кубке. Давно не было трофеев у команды»

Иван Сергеев верит в победу «Динамо» в Мир РПЛ и в Фонбет Кубке России.

Накануне форвард перешел в московский клуб из «Крыльев Советов».

«Впечатления и эмоции самые отличные и позитивные. Необычное представление было на игре с «Партизаном». Все нравится, сейчас потихоньку буду вливаться и в коллектив, и в тренировочный процесс. 

Многих ребят знаю по сборной. В «Динамо» всегда отличный коллектив, с этим проблем не будет. Будем решать цели и задачи на сезон.

Очень приятно, когда болельщики начали скандировать и аплодировать. Первый раз получилось такое представление. Хочу пожелать болельщикам, чтобы они нас поддерживали всегда на каждой игре при любом результате. 

Мы будем стараться побеждать, забивать много голов. «Динамо» — именитый клуб, давно не было трофеев у команды. От себя буду приносить пользу как в тренировочном процессе, так и на игре буду стараться забивать. Самое главное, чтобы команда побеждала. Вместе мы сможем победить и в чемпионате, и в Кубке России», — сказал форвард «Динамо».

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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