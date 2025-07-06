Мусаев о работе с психологом: «Год где-то ходил, лет 10 назад. Мужчины никому не рассказывают о переживаниях, раньше стеснялись этого, но здесь нет ничего такого. Я мог выговориться»

Мурад Мусаев рассказал об опыте работы с психологом.

– А вы обращались когда-нибудь к помощи психолога в своей жизни?

– Да.

– Сколько раз?

– Год где-то ходил.

– Это прям была терапия, да?

– Ну мы же растем. Мужчины никому не рассказывают о том, о чем мы переживаем, или о каких-то моментах с детства. И я нашел хорошего психолога. Она больше меня слушала. В Краснодаре. Я мог так выговориться.

И раньше как-то мы стеснялись об этом говорить. Но на самом деле здесь нет ничего такого. И это было хорошее время. Год прошел – я как-то уже понял, что мне это не нужно. Это было лет 10 назад, – сказал главный тренер «Краснодара» в видео на YouTube-канале Cappuccino & Catenaccio.