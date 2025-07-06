Мурад Мусаев: «Мне очень нравился спартаковский футбол Романцева. Наблюдать за этим было эстетическим удовольствием. Мне кажется, мой первый приход в «Краснодар» был похож на это»

Мурад Мусаев рассказал, что вдохновлялся спартаковским стилем игры.

– Вы в списке [тренеров, выигравших чемпионат России]. Может быть, вы кем-то из них восхищались, кто-то научил вас чему-то, вдохновлял?

– Если брать то, что больше всего у меня отложилось, наверное, когда мы были еще в школе, это «Спартак», спартаковский футбол Романцева. Как они плели эти «кружева», забегали на углу штрафной. Это был очень красивый футбол. Мы с нетерпением ждали всех матчей Лиги чемпионов. Это круто было.

Мне очень нравился «спартаковский футбол», того, чего сейчас нет. В исполнении «Спартака » это было на высочайшем уровне. Я не был фанатом какой-то российской команды, тем более «Спартака». Но наблюдать за этим для меня, даже с теми знаниями ребенка, было эстетическим удовольствием.

– Как вы думаете, «спартаковский футбол» может существовать в современности?

– Я думаю, да. Мне кажется, что может. Это было очень интересно. Мне кажется, мой первый приход в краснодарский футбол был похож на то, что делал «Спартак» Романцева . Там чуть-чуть были другие принципы, но это, мне кажется, из одной истории было. И она, конечно, имеет право на жизнь. Я думаю, что она может приносить результат, – сказал главный тренер «Краснодара » в Cappuccino & Catenaccio Show.