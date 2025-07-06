Мусаев о том, влияет ли Галицкий на выбор состава: «Ни один футболист не видел, что это не мое решение. «Краснодар» проигрывает – «Мусаев плохой», выигрывает – «это Галицкий, хорошие игроки»

Мурад Мусаев опроверг влияние Сергея Галицкого на выбор состава «Краснодара».

– Предлагаю вам разрушить миф о Галицком: «Галицкий определяет состав на игру».

– Ну вот Сергей [Игнашевич ] здесь. Ты представляешь, что будет, если тренер не определяет состав? Это будет катастрофа. Игрок не захочет тренироваться, не будет никакого уважения к тренеру.

Думаю, ни один футболист за то время, что я работаю в «Краснодаре », не увидел, что состав – не мое решение.

Есть интересная история. У нас победная серия 11 матчей – все говорят: «Хорошие футболисты». Проиграли один матч – «Мусаев плохой тренер». Выиграли сколько-то матчей – «при всем уважении, мы знаем, что это Галицкий». Проиграли – «Мусаев плохой тренер».

Давайте уже определитесь. Очень весело наблюдать за этими мифами, но так не работает, – сказал главный тренер «Краснодара» в Cappuccino & Catenaccio Show.

Краснодарский клуб под руководством Мусаева в прошедшем сезоне стал чемпионом Мир РПЛ .